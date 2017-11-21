Emine Ahmet Yeni Kız İHL’de ilk fidan dikildi

Çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı Emine Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Lisesi, projeye katkı sağlayan kurum ve kuruluşları okul bahçesi fidan dikimi programı ile bir araya getirdi.

Okul Müdürü Ayşegül Şahin tarafından gerçekleştirilen teşekkür programına, eski AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ve eşi Emine Yeni, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Orman İşletme İl Müdürü Celal Kanbur, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Kurtoğlu, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak, Arat Otomasyon Firma Sahibi Murat Yurt, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Emine Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Lisesine İlkadım Belediyesi katkıları ile yapılan spor salonundan tüm öğrencilerin faydalandığını ve gençlerin çok mutlu olduğunu söyleyen okul yönetimi İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a eğitime ve spora verdiği destek için teşekkür ederek çiçek takdim ederken katılımcılar ile hep birlikte okul bahçesine fidan diktiler.

“Eğitim öncelik veren belediyeyiz”

Özellikle okullara verdiği destek ile beğeni kazanan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, gençlerin eğitiminde küçük-büyük demeden herkesin elinden gelen desteği sağlayarak taşın altına elini koyması gerektiğini kaydetti. Bu okulda eğitimin genç fidanların yetişeceği ülkenin yarınların inşasında görev alacak olan nesillerin öğrenim göreceği eğitim yuvası olacağını ifade eden Tok, “Emine Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Lisesi şehrimizin önemli okullarından biridir. Burada kız evlatlarımız ilim ve irfan ile donanarak ayakları üzerine basan vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetişiyor. Burada asıl başarı genç evlatlarımızındır. Bizler sadece bu başarılara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu güzel okula yapılan spor salonunun yanı sıra ilçemiz sınırlarındaki tüm okullarda mutlaka bir çalışmamız oluyor ve eğitim neredeyse bizlerin desteği orada olmaya devam edecek. Milli ve manevi değerlerine bağlı yeni nesillerin yetiştiği ilim ve irfan yuvasının okul bahçesine diktiğimiz bu fidanlar gibi, bu eğitim yuvasında filizlenerek yetişecek yavrularımız da yarınların Türkiye’sinin inşasına katkı sunacaklardır” diye konuştu.