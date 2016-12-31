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31 Aralık 2016 14:48

Emlakçının evinde ve iş yerinde 2.5 kilo bonzai ve silahlar ele geçti

Emlakçının evinde ve iş yerinde 2.5 kilo bonzai ve silahlar ele geçti

31 Aralık 2016 14:48

Samsun’da bir emlakçı dükkanında ve evde yapılan aramada yaklaşık 2.5 kilo bonzai olduğu değerlendiren madde, silahlar ve mermiler ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan M.H.(39)’ye ait emlakçı dükkanı ile söz konusu şahsın evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 450 gram bonzai olduğu değerlendiren madde, 4 adet extacy uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 85 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet tüfek, 4 adet sustalı ve kelebek bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi.
Olayla ilgili emlakçıda bulunan O.D. (27) de gözaltına alındı. İş yerinde bulunan E.A. adlı şahsın iş yeri önündeki aracında yapılan aramada 2 adet extacy uyuşturucu hap ile 2 gram bonzai ele geçirildi. Söz konusu takip sırasında bir otomobilde yapılan aramada ise 2 adet extacy uyuşturucu hap ile 17 adet tabanca mermisi bulundu. Bu olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı. Aracında uyuşturucu hap ve bonzai ele geçen E.A. da ifadesi alınıp serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan emlakçı M.H. ile O.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.



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