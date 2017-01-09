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09 Ocak 2017 15:58

Emlakçıya fuhuş için yer temini gözaltısı

Emlakçıya fuhuş için yer temini gözaltısı

09 Ocak 2017 15:58

Samsun’da bir emlakçı, kiraya verdiği rezidansla ilgili ’fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak’ suçundan gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, alınan ihbar doğrultusunda eskort bayan G.G.’nin (44) para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti. Yapılan baskında G.G. suçüstü yakalanırken, G.G.’ye evi günlük kiralık olarak verdiği iddia edilen emlakçı F.S.(38), "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak" suçlarından gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.S., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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