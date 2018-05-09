Emniyet kemerinin önemini takla atınca öğrendiler

“Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Kaza yapan araçlar, sarhoş gözlükleri ve kaza simülatörünün bulunduğu etkinlikte vatandaşlar, trafik kurallarına uymadıklarında başlarına gelebilecek kazaları uygulayarak öğrendiler. Samsun Valisi Osman Kaymak da sarhoş gözlüğü takarak, topu kaleye sokmaya çalıştı.

Vatandaşlar ilk önce kaza simülatörüne emniyet kemeri ile bindirildiler. Simülatör, kendi etrafında takla atıp, sallandırıldı. Emniyet kemeri takan vatandaşlar otomobilin içinde sağa-sola savrulmadan ve kafalarını bir yere vurmadan kazayı atlattılar. Vatandaşlar, bir sonraki turda simülatöre emniyet kemeri takmadan bindirildi. Emniyet kemeri takmayan vatandaşlar, takla atan otomobilin içerisinde savrularak kafalarını otomobilin içerisindeki değişik yerlere vurdular. Simülatörden inen vatandaşlar, emniyet kemerinin önemi takla attıktan sonra öğrendiklerini belirterek, bundan sonra kısa mesafe de olsa emniyet kemeri takmadan araçlarına binmeyeceklerini söylediler.

Vali Şahin: “Genç insanların ölüm sebeplerinde trafik kazaları 1. sırada”

Türkiye’de genç nüfusun ölüm sebebin büyük çoğunluğunun trafik kazalarına bağlı olduğuna dikkat çeken Samsun Valisi Osman Kaymak, “Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünya genelinde 10 ile 45 yaş arasındaki insanların ölüm sebepleri arasında trafik kazaları 1. sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise trafik kazası nedeniyle yaşanan ölümler, tüm ölüm sebepleri arasında 3. sırada yer almaktadır. Bu yönüyle karayolu trafik güvenliği konusu toplumun her kesimini ilgilendiren bir konudur. Trafik kazaları her yıl binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, 10 binlerce insanımızın da yaralanmasına ve sakat kalmasına sebep olmaktadır. Trafik kazalarının önüne geçmenin en büyük yolu trafik kazalarına uymaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için de sürekli eğitim ve etkili denetim şarttır” dedi.

Yavuz: “Kurallara uymadan kullanılan araçlar insan hayatını tehlikeye sokuyor”

Trafik kurallarına uymanın önemine değinen Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “Yurdumuzda ulaşım sektöründe aslan payına sahip olan karayolu taşıtları kurallara uygun kullanılmadığında insan hayatı için çok büyük tehdit oluşturuyor. Ülkemizde 20. yüzyılın 2. yarısından bu yana gelişerek devam eden karayolu trafiği, tarihsel süreç içerisinde on binlerce insanımızın ölümüne veya sakat kalmasına neden olmuştur. Binlerce ailede de kapanması imkansız sosyal yaraların açılmasına neden olmuştur. Can kaybının yanında 100’lerce milyon liralık maddi kayba neden olarak ülke ekonomisine zarar vermiştir. Son yıllarda ülkemizdeki araç sayısı oldukça yükseldi. Özellikle otomobil sayısında büyük artış gözlendi. Dolayısıyla trafik kazalarının önlenmesi için herkesin trafik kurallarına uyması gerekiyor” diye konuştu.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran ise Türkiye’nin trafik kazaları sayısında dünyada 5. sırada olduğunu, ortalama olarak her 30 saniyede bir meydana gelen trafik kazası sonucunda her gün 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Etkinlikte ayrıca trafik konulu yapılan resim, şiir ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.