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01 Haziran 2018 07:53

Emniyet Muhabere Futbol Takımı şampiyon oldu

Samsun’da düzenlenen "100.

Emniyet Muhabere Futbol Takımı şampiyon oldu

01 Haziran 2018 07:53

Yıla 1 Kala Samsun Spor Yapıyor" spor organizasyonundaki turnuvada Samsun Emniyet Müdürlüğü Muhabere Futbol Takımı şampiyon oldu.


Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Samsun’da 99. yılının kutlandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlı etkinlikleri kapsamında "100. Yıla 1 Kala Samsun Spor Yapıyor" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında çeşitli spor alanında turnuva düzenlendi. 32 takımın katıldığı futbol turnuvasının finali dün akşam yapıldı. Finalde Emniyet Muhabere Futbol Takımı, Gazi Devlet Hastanesi ile karşılaştı. Normal süre 0-0 sona ererken, Emniyet Muhabere Futbol Takımı, Gazi Hastanesini penaltı atışlarıyla 5-4 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.




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