EMŞAV’dan 167. mevlit

mevlit okutuldu.

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 167’incisi gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim okunarak, 11’inci ayda şehit olan polislerden; Salim Şahin, Ahmet Özdemir, Halim Çalkan, Celal Kuyu, Recep Çakmak, Rıfat Sezgin ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

Şehit aileleri ve gazilere arsa duyurusu

Mevlitte şehit aileleri ve gazilere bir duyuru yapan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "EMŞAV Genel Merkezimiz şehit aileleri ve gazilerimiz için yeni bir kooperatif kurdu. Bu kooperatifimiz Ankara Gölbaşı ilçesi Beynam köyünde 500 metrekarelik 105 tane arsanın yerlerini belirledi. Arsaların tanesinin fiyatı, 25 bin lira olarak belirlendi. Bu arsalarımıza sadece şehit aileleri ve gazilerimizin müracaatı alınacaktır. Müracaatlar Ankara EMŞAV Genel Merkezine yapılacaktır" dedi.

Mevlit programının ardından ikramlar yapıldı. Mevlit programına Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da katıldı.