Endüstri mühendisi adayları inovatif fikirlerini sergilediler

sınıf öğrencileri, pazarlama dersi kapsamında tasarlamış oldukları çalışmalarla öğrenim hayatlarında edindikleri mesleki birikimlerini sergileme fırsatı buldular.

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde gerçekleşen sergide; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli, OMÜ TTO’dan (Teknoloji Transfer Ofisi) Yönetici Prof. Dr. Ömer Andaç ile Osman Özkoç ve pazarlama dersi Sorumlusu Doç. Dr. Yetkin Bulut yenilikçi ürün çalışmalarını detaylı inceleyip değerlendirerek bir derecelendirme neticesinde öğrencileri başarı belgeleriyle taltif ettiler.

Sergide genç mühendis adayları, girişimci fikirleri ile gelecek adına umut verirken ayrıca Endüstri Mühendisliği Bölümü akademisyenleri de çalışma gerçekleştiren öğrencileri yalnız bırakmadı.

“Öğrencilerimizi teknolojiyi üreten mühendisler olarak yetiştiriyoruz”

Sergide konuşan Dekan Prof. Dr. Birol Elevli, “Umuyoruz sergimiz ülkemizin sanayileşme ve kalkınma yolunda hayati ihtiyaçlardan olan üniversite-sanayi ve sektör iş birliğinin dinamizmine ve gelişmesine katkısı olur. Bunun gerçekleşmesi aynı şekilde üniversitemizin göstermiş olduğu çaba ve vermiş olduğu emeğin boşa gitmediğinin bir işareti olacaktır. Öğrencilerimizi teknolojiyi transfer eden değil, üreten mühendisler olarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

“Yenilikçilik ve girişimciliğe büyük önem veriyoruz ”

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli ise Mühendislik Fakültesi olarak yenilikçilik ve girişimciliğe büyük önem verdiklerini vurgularken, “Endüstrim mühendisliğinde neler olduğunu, hangi konularda çalışmalar yapıldığını sanayicilerimize ve halkımıza duyurmak açısından böyle bir çalışma yaptık. Sergimizde öğrencilerimiz yaratıcılığı ve girişimciliği öne çıkaran yeni ürün ve hizmet yapıları ile iş modelleri alanlarında yetenek ve yaratıcılıklarını gösterdiler. Başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere bu sergiye emek ve gönül veren akademisyen arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Etkinlikte, Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencilerinin geliştirdiği toplam 24 çalışma katılımcıların beğenisini sunuldu.

Sergide; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli, OMÜ TTO’dan (Teknoloji Transfer Ofisi) Yönetici Prof. Dr. Ömer Andaç ile Osman Özkoç ve Pazarlama Dersi Sorumlusu Doç. Dr. Yetkin Bulut’un yapmış oldukları değerlendirme sonucunda; “Solar Yakıt İstasyonu” çalışmasıyla Metehan Er birinciliğe; “Comida Soğuk Sandviç Makinesi” çalışmasıyla Eda Aslan ve Nursena Patan ikinciliğe; “Sıcaklığı Sabit Tutan Akıllı Duş Sistemi” çalışmasıyla da Elzem Göksal üçüncülüğe layık görüldü.