Enerji nakil hatları göçmen kuşlar için güvenli hale getirildi

YEDAŞ, elektrik dağıtım kalitesinin iyileştirilmesine yönelik saha operasyonları sırasında çevreyi, hayvanları da korumaya özen gösteriyor. Faaliyet bölgesinde, kuş göç yolları üzerinde yer alan elektrik dağıtım hatlarına, hat izolasyonu ve kuş koruma aparatı montajı yaparak hem kuş ölümlerini hem de elektrik kesintilerini önlemeyi hedefliyor.

Kuş göç yolları üzerinde 730 bin TL’lik yatırım

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop’ta toplumu geliştirme, doğayı korumaya yönelik sorumluluk bilinciyle hareket eden YEDAŞ, kuş göçleri için büyük öneme sahip bu bölgenin özelliklerini dikkate alarak doğal hayatı korumak için elektrik iletim hatlarına izolatör aparatlar yerleştirdi. Yaklaşık bir milyon kuşun göç yolu üzerinde bulunan bölgede hem kuşları elektrik çarpmasından korumak hem de kuş konmalarından kaynaklanan elektrik kesintilerini önlemek için 5.145 metre hat izolasyonu, 3.174 adet kuş koruma aparatı montajı yapıldı. Ayrıca yakın dönemde 687 metre hat ve 4.181 kuş koruma aparatı montajı yapılması planlanıyor. Kuş göç yolları üzerinde 730 bin TL değerinde yatırımla yapılan bu düzenleme ile yaklaşık bir milyon kuşun güvenle konaklaması ve göç etmesi için gerekli önlemler alındı. Bununla birlikte göç sırasında elektrik direklerine konan kuşlardan kaynaklanan kesintilerin önüne geçildi.

“Sürekli elektrik enerjisi için çalışırken doğal hayatı korumaya da özen gösteriyoruz”

Faaliyetlerinde çevreye karşı sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerine dikkat çeken YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, “Elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz 3 milyondan fazla kullanıcıya en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla yeni projeler gerçekleştiriyoruz. Kuş göç yolları haritalarını incelediğimizde Çorum, Amasya, Samsun, Sinop illerinin büyük öneme sahip olduğunu tespit ettik. Kuşlar, dinlenmek için elektrik direklerine konduklarında elektrik akımına kapılıp çarpılabiliyorlar veya hatta zarar verip elektrik kesintisine neden olabiliyorlardı. Bizler de hem kuşları hem de elektrik hatlarını korumak için kuş göç yolları üzerindeki dağıtım hatlarını, izolasyon malzemeleri ile kapladık. Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla elektrik dağıtım sürekliliğini yükseltirken, doğal hayatı korumaya da özen gösteriyoruz. Bu konuda yakın dönemde 725 bin TL değerinde yatırım daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.