Engel tanımadılar, sınırları aştılar

Bu etkinlikte Gürcistan özel eğitim öğrencileri, öğretmenleri ile Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bir araya geldi. Karşılıklı özel eğitim alanında yapılan uygulamalarla ilgili bilgi paylaşımında bulunulan etkinlikte her iki ülkenin öğrencileri gönüllerince eğlendi.

Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Yiğit, okul olarak ilk defa yurt dışında böyle bir program gerçekleştirdikleri için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Yiğit, misafirperverliğinden dolayı iş adamı Galip Öztürk ve Gürcistan protokolüne teşekkür etti.