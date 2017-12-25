Engelli ve eski hükümlülere proje desteği

Bafra’da 2018 yılında engelli ve eski hükümlülerden kendi işini kurmak isteyenlere İŞKUR tarafından verilen destekler için Girişimcilik Eğitimi’ne katılarak belge alan 13 kişinin projeleri İŞKUR Bafra Hizmet Merkezi öncülüğünde Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ile Bafra Ziraat Odasının destekleri ile oluşturulan komisyon tarafından hazırlanarak sahiplerine teslim edildi. Hazırlanan projeler İl Müdürlüğüne gönderilerek İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından incelenecek. Kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında proje sahipleri hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanacak. 31 Ekim 2017 tarihi itibari ile başlayan 2018-1 dönem engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma proje başvurularında, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin proje sayılarını arttırarak daha fazla destek alınması hedefleniyor.

Nisan 2018’de başlayacak olan 2018/2 proje döneminde de Bafra, Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde kaymakamlıklar ve belediyelerle işbirliği yaparak kendi işini kurabilecek olan engelli ve eski hükümlü vatandaşlara ulaşmak, farklı sektörlerde proje üreterek toplumsal hayata katılımlarını sağlanması amaçlanıyor.

Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları ile işbirliği içinde hazırlanarak kabul edilen projeler ile eski hükümlülere de kendi işini kurmaları için brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilerek. Eski hükümlülerin yeniden hayata başlamalarına katkı sağlanması amaçlanan proje kapsamında kuruluş işlemleri desteği olarak 3 bin lira, işletme gideri desteği olarak 11 bin lira ve kuruluş desteği olarak da 36 bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira proje kapsamındaki hibe desteği verilecek.

Bu çalışmaların öncü olması açısından çok önemlidir olduğunu ifade eden Bafra İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik, “Engelli ve eski hükümlülerin desteklerden faydalanmaları için öncelikle girişimcilik eğitim programından sertifika almış olmaları gerekmektedir. Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 3 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır. Engelliler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunabilecektir. Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecektir” dedi.

Ergenlik, proje ekibi olarak kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların İŞKUR’a başvurmaları halinde gerekli tüm destekleri sunacaklarını belirtti.