Engelligücü ile engelleri aşmaya devam

Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Elmalı, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla güçlerine güç katarak tüm engelleri aşmaya tutkuyla bağlı olduklarını dile getirirken MLPCare Yönetim Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş ve VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan'a spora ve sporcuya vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Elmalı, yeni dönemde de azimli bir şekilde mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.