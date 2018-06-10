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10 Haziran 2018 00:05

Engelliler derneğinden iftar programı

Samsun Alaçam Engelliler Derneğinin 2’ncisini düzenlediği iftar ve dayanışma yemeğine katılım yoğun oldu.

Engelliler derneğinden iftar programı

10 Haziran 2018 00:05


Düzenlenen iftarda konuşma yapan Alaçam Engelliler Deneği Başkanı Vahide Topal, "İftar yemeğinde, siz misafirlerimizle engelliler olarak bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Derneğimizin etkinliklerine katılan sizlerin engelliler derneğinin yanında olduğunuzu bilmek bizleri son derece mutlu ediyor. Her geçen gün hem üye sayımızda hem de engelliler adına yaptığımız faaliyetlerde ciddi bir artış var. Derneğimizi yaşatmak hepimizin görevi. İnşallah Ramazan’dan sonra da etkinliklerimiz devam ederek bu birlikteliği sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.


İftara İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Bafra Omurilik Felçliler Derneği Başkanı İsmail Tabak, Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkanı Recep Köksal ve dernek yöneticileri katıldı.




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