Engelsiz kent Atakum

İlçede yaşayan engelli vatandaşların her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum'da dezavantajlı grupların sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşturulması ile istihdama kazandırılması adına önemli projelere imza attıklarını söyledi. Atakum Belediyesi olarak tüm dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade eden Başkan Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak hedefimiz ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak. Bu anlamda önemli hizmetlere imza attık. Atakum Belediyesi olarak biz her türlü engelin ilk önce zihinlerde aşılması gerektiğinin farkındayız. Çalışmalarımızı bu farkındalıkla gerçekleştiriyoruz. İlçemizle buluşturduğumuz Down Kafe Park'ta melek yüzlülerimizi hem meslek edinmeleri konusunda destekliyor hem de burada edindikleri mesleklerle Atakum Belediyesi tesisleri başta olmak üzere, ilçemizdeki çeşitli işletmelerde istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Bu sayede hem aile bütçesine katkı sağlıyorlar hem de sosyal hayatın içerisinde oluyorlar. Aynı düşünce ile işitme engelli ve otizmli vatandaşlarımız için de Sağır Kafe ve Otizm Park'ın inşaat çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Atakum Belediyesi Yaşam Park bünyesinde de engelli vatandaşlarımıza yönelik sportif, kültürel ve istihdama dayalı projeler hayata geçiriyoruz. Ayrıca Atakum Belediyespor Kulübü bünyesindeki engelli sporcularımızla önemli başarılar elde ediyoruz” diye konuştu.

Atakum'da hayata geçirdikleri tüm projelerde engelli vatandaşların ihtiyaçlarını gözettiklerini, onlar için de kolay kullanılabilir olmasını önemsediklerini vurgulayan Başkan Taşçı, şunları söyledi:

“Hayata geçirdiğimiz tüm projeleri ilçemizde yaşayan yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın yanı sıra dezavantajlı vatandaşlarımızın da kolaylıkla ulaşabileceği ve kullanabileceği şekilde dizayn ediyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızda engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini ön planda tutuyoruz. Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki dezavantajlı grupların her zaman yanındayız. Onlar için ürettiğimiz özel projeleri öncelikli olarak hayata geçiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz.”