Engelsiz üniversite: 'OMÜ'

OMÜ Yaşam Merkezinde gerçekleşen kahvaltıda; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Kuran, UNİ-DOKAP Genel Sekreteri ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, daire başkanları ve idari personel de yer aldı.

“Engelsiz üniversite sloganıyla yolumuza devam etmekteyiz”

Samimi ve keyifli bir ortamda geçen kahvaltının ardından engelli öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Engelsiz üniversite etkinliklerinden biri olarak düzenlenmiş bu kahvaltıda sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Üniversitemizin engelsiz bir üniversite olması yolunda önemli adımlar attık ve bütün birimlerimizin engelsiz bir hâle dönüştürülmesi adına önemli yapılanmalar gerçekleştirildi. Engelsiz üniversite sloganıyla yolumuza devam etmekteyiz. Engelli öğrenci sayısı itibariyle de Türkiye’de önde gelen üniversitelerden biriyiz, zaten güzel bir sloganımız var: ‘Engel sizsiniz’. Engel dediğimiz şey aslında kafalarımızda oluşturduğumuz engellerden ibaret. Hayatın olağan akışı içerisinde ya da bizim yaptıklarımızla ilgili engelleri yok etmek de sizlerin iradesiyle gerçekleşecek bir durum” dedi.

“Öğrencilerin hayata daha iyi yetişmiş bireyler olarak başlamalarını sağlamaya çalışıyoruz”

Aynı zamanda engelli öğrencilere OMÜ adına yapılan farklı çalışmalar hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Bilgiç devamında şunları söyledi: “Üniversitemiz, raylı sistem çalışmaları bittiğinde en kolay ulaşılabilir üniversitelerden biri, belki de bu konudaki tek üniversite olacak. Çünkü içerisinde raylı sistemin dolaştığı başka bir üniversite daha yok. Ağustos ayında bu çalışmalar tamamlanacak. Ayrıca buraya gelen öğrencilerin hayata daha iyi yetişmiş olarak başlamalarını sağlamak adına çalışıyoruz. Eğitim alanlarının düzenlenmesi, hocaların müfredatlarla ilgili güncellemeleri, eğitimin gelişen şartlara göre adapte edilmesi ve bütün öğrencilerimizi, mezun olduklarında ‘şimdi ne yapacağız’ tedirginliğinden kurtarmak için sahadaki eğitimlerinin gerçekleştirilmesini mümkün kılacak çalışmalar yapıyoruz. Bazı birimlerimizde son yarıyıl, tamamen sahada bir uygulama eğitimi şeklinde gerçekleşecek. Paydaşlarımızla beraber bu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.”

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya da “Engelsiz OMÜ günleri bizim için çok değerli. Bu kapsamda yapılan tüm çalışmaları son derece özel ve değerli buluyoruz ve bu faaliyetlerin devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Engelli Öğrenci Birimi personeli olan görme engelli Ahmet Tayfur Arslan ise tüm engelli öğrenciler adına düşüncelerini ifade ederken “5 yıldan beri bu üniversitede bulunan biri olarak engellilikle ilgili pek çok çalışmanın yapıldığını gördüm. 2. Engelsiz OMÜ günleri Türkiye’de pek çok üniversitede yapılmayan bir organizasyon hâline dönüşmeye başladı. İnşallah seneye 3.’sü de yapılır. Biz üniversite olarak bu vizyona ve misyona sahip olduğumuz sürece bugün 120 olan engelli öğrenci sayımızın 200-300’lere çıkacağını umuyorum. Bu noktada OMÜ Karadeniz ve Türkiye’nin en özel ve seçkin üniversitelerinden biri hâline dönüşecek” ifadelerini kulandı. Kahvaltı, 3. Engelsiz OMÜ Günleri’nde buluşmak dileğiyle sona erdi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç’tan Bilgiç’e ziyaret

Öte yandan, Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti. Samsun’a “Türk Kızılayı Kan ve Kök Hücre Bağışı” konulu konferans için gelen Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç beraberindekilerle Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç’a, Samsun Kızılay Başkanı Habib Demirel ve yönetim kurulu, Samsun Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ve ekibi, Genç Kızılay Başkanı Halit Karataş ile OMÜ Kızılay Gönüllüleri Başkanı Aybüke Kösoğlu da eşlik etti.

Kan ve kök hücre bağışının önemine vurgu yapan Genel Başkan Vekili Turunç öğrencilerle konferansta bir araya gelecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Bilgiç ise kan ve kök hücre bağışının çok önemli ve hayati olduğunu ve insanın başına gelmeden anlaşılamayacağını belirterek konuklarına çalışmalarında başarılar diledi.