Engin İpekoğlu’ndan transfer vurgusu

Teknik Direktör Engin İpekoğlu, haftalık olağan basın toplantısını Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan İpekoğlu, görevde olduğu 2 ay ve ilerisi için düşündüğü gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

“Hücum geçişlerini iyi yapabilecek oyuncu grubuna sahip değiliz”

Kadrodaki oyuncuların yeterli düzeyde hücum geçişi yapamadığından yakınan Engin İpekoğlu, “Ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesiyiz ama en az gol atan 2. takımız. Savunma anlamında güzel ve olumlu işler yapıyoruz ama pozisyon üretmede ve topu 2. bölgeden 3. bölgeye taşımakta sıkıntı yaşıyoruz. Bunun birkaç nedeni var. Mevcut futbolcu kadromuza inanıyoruz ve güveniyoruz. Özellikle hücum geçişlerini iyi yapabilecekleri antrenmanlar da yapıyoruz. Burada önemli olan hücum geçişlerini iyi yapabilecek oyuncu grubuna sahip miyiz? Bu da bir soru işareti. Yapacak bir şey yok. Devre arasına kadar elimizde mevcut oyuncu grubu ile yolumuza devam edeceğiz. Ortada görünen bir gerçek var. Bunu da saklanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ön kenarlara kesinlikle oyuncu takviyesi yapmamız gerekiyor. Bu bilinen bir gerçek. Onun dışında yapılacak transferleri de mevcut oyuncuların devre arasına kadar gösterecekleri performans belirleyecek. Devre arasında transfer yapıp da kulübü ekonomik anlamda sıkıntıya sokma düşüncesinde olan bir hoca değilim. Ama ihtiyaç ve zorunluluk halinde de bu transferler yapılacak” dedi.

“Bırakın 5 yabancıyı, 3 yabancıyı bile yan yana sahada göremedik”

Sezon başında transfer edilen yabancı oyunculardan bir türlü verim alamadıklarını dile getiren İpekoğlu, “Özellikle hücum oyuncularından istediğimiz verimi alamıyoruz. O bölgede oynayan oyuncular sakatlanıyor, düzeliyor, tekrar sakatlanıyor. Ayite bir var bir yok. Angan bir var bir yok. Samaras’tan istediğimiz verimi alamıyoruz. Larbi sezon başından beri sakat. Yapılan yabancı oyuncu transferleri isim olarak baktığınızda herkesin almak isteyeceği oyuncular. Bu oyuncuları sezon başında herkes isterdi. Ama bu arkadaşlarımızdan istediğimiz verimi bir türlü alamadık. Ligde 5 yabancı oyuncu oynatabiliyoruz ama baktığınız zaman bırakın 5’i, biz 3 yabancıyı bile bir arada göremedik. Bu da takımın bütün dengelerini alt üst ediyor. Bu oyuncular alındığı için diğer oyuncular da alternatif oyuncu olarak düşünülebilir. Yabancılar verimli olmadığında takımda bütün dengeler bozuluyor. Şu anda kanat oyuncusu olarak bir tek Ahmet Cebe’den memnunum. Ahmet Cebe çok üst düzey bir oyuncu değil ama elinden gelen tüm çabayı gösteriyor” diye konuştu.

Deneyimli teknik adam toplantının sonunda Başkan Erkurt Tutu’nun istifa gibi bir düşüncesinin olmadığını, geriye kalan 4 haftadaki bütün puanlara talip olduklarını sözlerine ekledi.