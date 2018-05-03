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03 Mayıs 2018 21:04

Eniştesinin silahlı saldırısına uğradı

Samsun’da ablasıyla boşanma aşamasında bulunan eniştesinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Eniştesinin silahlı saldırısına uğradı

03 Mayıs 2018 21:04


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol D., boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi olan Gökhan Ç.’ye sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi. Eniştesinin açtığı ateş sonucu sol bacağının 4 yerinden vurulan Gökhan Ç. kanlar içinde kaldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökhan Ç., tedavi altına alındı. Polis olay yerinde 3 adet 7.65 milimetre çaplı tabancaya ait boşkovan ile 1 adet deforme olmuş mermi çekirdeği ile geçirdi. Silahlı saldırgan olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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