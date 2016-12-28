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28 Aralık 2016 14:26

Enişteye tehdide 3 gözaltı

Enişteye tehdide 3 gözaltı

28 Aralık 2016 14:26

Samsun’da ablalarına kötü davrandığı iddia edilen eniştelerini tehdit edip evinin kapısına tabancayla ateş açtıkları iddia edilen 3 kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablalarına kötü davrandığı iddiasıyla enişteleri S.Y.’nin (34) evine giden kardeşlerden K.H.(23), M.H.(20) ve C.H.’nin (17) eniştelerini tehdit edip ablasına iyi davranması için uyarıp evinin kapısına da tabancayla bir el ateş açtıkları iddia edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 3 kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. Kardeşlerle birlikte 1 adet tüfek ve 1 adet tabanca ele geçti. Yaşı küçük olan C.H. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.



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