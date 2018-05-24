Erçallar’dan muhteşem iftar organizasyonu

Erçal A.Ş. tarafından tüm çalışanları ve müşterileri için iftar yemeği verildi. Erçal Scania Plaza’da düzenlenen iftardan önce Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu iftarın ardından bir konuşma yapan Erçal Group Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Erçal, "Ramazan ayı bereketli, müstesna bir ay. İnşallah hep birlikte güzel bir Ramazan ayı geçiririz. Erçal olarak, 1930’lu yıllarda dedem İbrahim Erçal’ın bireysel işletmeciliği ile başlattığı ticareti, ağabeylerimle büyüttüğümüz bu aile şirketini, şu anda en iyi noktaya taşıdığımıza inanıyoruz. Biz otomotiv, fındık ve inşaat sektöründe hizmet veren bir firmayız. Bugünkü iftarımızı siz değerli müşterilerimiz ve dostlarımızla yapmanın gururunu yaşıyoruz. 2001 yılında bayiliğini aldığımız Scania hatırı sayılır bir noktaya geldi. 2017 yılında toplam satışlarda yüzde 28 pazar payını yakaladık. Bu, sizlerin sayesinde olan bir durum. Davetimize icabet edip geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden Kadir Gecenizi ve bayramınızı kutluyorum" dedi.

İftar yemeğine; Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak, Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necdet Uzun, Erçal A.Ş. Yönetim Kurulu, çalışanlar, müşteriler ve Scania yöneticileri katıldı.