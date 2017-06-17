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17 Haziran 2017 17:29

Ercan Yazıcı 2 yıl daha Samsunspor’da

Samsunspor’un başarılı defans oyuncusu Ercan Yazıcı, Süper Lig Gol Kralı Vagner Love’nin takımı Alanyaspor’un teklifini reddederek Samsunspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ercan Yazıcı 2 yıl daha Samsunspor’da

17 Haziran 2017 17:29


TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Süper Lig ve TFF 1. Lig’den birçok ekibin transfer etmek istediği Ercan Yazıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 16 oyuncusu serbest kalan Samsunspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, kadrosunda 23 golle gol kıralı olan Love’yi bulunduran Süper Lig ekibi Alanyaspor’un da teklif yaptığı Ercan Yazıcı’yı yuvada tuttu. Samsunspor, böylelikle Furkan Köse, Erkam Reşmen ve Hasan Hatipoğlu’ndan sonra 4. transferini de yapmış oldu.


Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, “Ercan’ı sadece Alanyaspor değil, birçok Süper Lig ve TFF 1. Lig takımı istiyordu. Ama biz hep Ercan’a inandık ve güvendik. Futbolcumuzun bizde kalmasından dolayı çok sevinçliyiz. Gökay transferinden vazgeçmiş değiliz. Alanyaspor ile görüşmelerimiz devam ediyoruz. Zannediyorum birkaç gün içerisinde sözleşme imzalarız” dedi.


İmza törenine ayrıca Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu da katıldı.




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