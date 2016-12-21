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21 Aralık 2016 19:10

Erdal Yeğin: “Dengesiz bir takımız”

Erdal Yeğin: “Dengesiz bir takımız”

21 Aralık 2016 19:10

Samsun Canik Belediyespor Başantrenörü Erdal Yeğin, ilk yarıda 23 sayı farkla geriden gelip yenmenin güzel olduğunu ve dengesiz bir takım olduklarını söyledi.
Samsun Canik Belediyespor Başantrenörü Erdal Yeğin, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Samsun’da oynanan Samsun Canik Belediyespor - Botaş maçını değerlendirdi.
Kazanmanın güzel olduğunu belirten Erdal Yeğin, “Bu maçlar daha iyi anlam taşıyor. Devreye 23 sayı geriden gelip maçı kazanmak çok güzel. Bu aslında bizim bir yerlerde bir şeyleri eksik yaptığımızın göstergesidir. Dengesiz bir takım olduğumuzun göstergesidir. İlk önce bunu çözmemiz gerekiyor. Lige tutunmaya çalışan bir takımız. Kötü bir gidişattan dönüyoruz. İnşallah bu bir başlangıç olur. İnşallah galibiyet serisi gelir” dedi.
Kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Samsun Canik Belediyespor’un takım kaptanı Tuğba Taşçı, “Kazanmamızdaki en büyük neden, inancımızı kaybetmemiş olmamızdı. Takımca inandık ve maçı kazandık” diye konuştu



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