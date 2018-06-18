Erdoğan: “Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanını dolduran 10 binlere hitap etti. Yağmura rağmen mitinge yoğun ilgi gösteren Samsunlular meydana sığmadı.

Oylama yaptırdı

Samsunlu çiftçilere toplamda 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdiklerini belirten Erdoğan, Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovalarını SİT alanı olarak koruma altına aldıklarını kaydederek, “Bu ovalarda çivi bile çakılmayacak. Sadece tarımsal üretim yapılacak. Tamam mı? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Demokrasi bu” diye konuştu.

“Kale içerden fethedilir”

Konuşmasında kadınlara seslenen Erdoğan, “Size güveniyorum. Kale içerden fethedilir unutmayın. 24 Haziran’a kadar gece-gündüz çalışıyor muyuz? Gençler, tüm gençlerimize AK Parti’yi anlatıyor muyuz? Meclis seçimler için tatile girmeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçirdik. Emeklilerimize çifte bayram yaşatmak için her iki bayram verilmek üzere 1000 liralık ikramiye getirdik. Söz verdiğimiz gibi de emeklilerimize hemen bayram öncesi ödedik. Bunun yanında polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkardık. Böylece ikramiye ve maaşlarında yüzde 22’lik net bir iyileşme sağladık. Taşeron sorununu çözdük mü? İstismar araçlarını ortadan kaldırdık mı? İmar ve iskan sorununu, imar barışıyla çözdük mü? Şu anda imar barışında aman ha durmayın, müracaatlarınızı lütfen yapın. Ve sıkıntıları ortadan kaldıralım. Resmi tatile rağmen yarım milyona yakın başvuru yapıldı. Beklentimiz 14 milyon. Yapmayanlar süratle yapsın” şeklinde konuştu.

“Bir de şiir, bunun şairlik yönü de varmış”

“Seçim meydanlarında başörtüsü deyip, Meclis’teki görev süresi boyunca nasıl imam hatip ve başörtüsü düşmanlığı yaptığını biz biliriz” diyen Erdoğan şunları söyledi:

“MHP ile birlikte çıkardığımız o 211 sayı vardı ya. ‘Kaosa kalktı’ diye bazı gazeteler başlık atmıştı ya. İkisi o 411’e karşı Anayasa Mahkemesine (AYM ) gittiler. Orada Kılıçdaroğlu’nun da Bay Muharrem’in de imzası var. O zamanın AYM’si bu düzenlemeyi iptal etti. Bay muharrem, bay kemal size bu vebal yeter ya. Televizyon ekranlarında yalan söyleyebiliyorsunuz. Sahibi olduğu dershanede yanında çalışanların haklarını nasıl gasp ettiğini de tespit ettik. Bay Muharrem, sahne şovlarıyla kirli yasakçı geçmişini kapatabileceğini düşünüyor. Bay Muharrem’in yalanlarını ifşa etmeye eski kirli defterlerini açmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde taktığı maskenin arkasındaki çirkinlikleri milletimize göstermeye devam edeceğiz. Bir de şiir, bunun şairlik yönü de varmış. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım. Ama gençler o şiir kitabında ne olduğunu görecekler. Bunun da ne denli istikamet üzere olduğunu görecekler.”

“Çarşamba, Perşembe iki önemli programım var televizyonda”

Erdoğan şunları söyledi:

“Bizi terör örgütleri üzerinden hizaya sokmaya çalışanlara cevabımızı sandıkta vereceğiz. Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. İnşallah yastık altında doları olanlar, eurosu olanlar varsa bunları bozdurun. Hemen bunları TL’ye çevirin. Bunlara burada da bir dersini verin. Buradan Ordu’ya gidiyorum, akşam ilginç bir çekim yapacağım. İnşallah Çarşamba, Perşembe iki önemli programım var televizyonda. Savunma sanayi bu akşam. Ama dediğim gibi Çarşamba, Perşembe bu çekimler de anonsunu yapacağız. Buralarda yeni yönetim sistemini açıklayacağım.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Ordu’ya hareket etti.