Erdoğan Tok: “4 yılda 20 yıllık hizmet verdik”

Samsun’da her yıl geleneksel olarak İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen komşu iftarlar programı, son olarak 19 Mayıs, Zafer ve Karadeniz Mahallelerini bir araya getirdi. Vakumlu özel yemek kutularında sıcak olarak aynı anda binlerce kişinin orucunu açtığı iftar sofrasında, vatandaşlarla buluşarak her akşam onlarla birlikte orucunu açan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Her kuşaktan insanın aynı ortamda bulunduğu iftar sofrasında toplumsal yapının temel taşı olan aileyi oluşturduklarını vurgulayan Başkan Erdoğan Tok, “Belediye olarak 4 yıl önce son model teknoloji kullanarak başlattığımız özel paketleme sistemi ile vatandaşımıza sunduğumuz iftar yemeği uygulamamız ile vatandaşımız hem sıra beklemiyor hem de yemekler sıcak kalıyor. Vakumlu otomatik paketleme makinesiyle hijyenik bir ortamda paketlenen yemekler termos yemek kaplarıyla uzun süre boyunca sıcaklığını koruyor. Tatlısından çorbasına tüm yiyeceklerin özel bir kutuda servis edilmesinin yanında, sıra bekleme sıkıntısı olmadan masalarda hazır bir şekilde bulunuyor. Bu uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız iftar yemeğini alırken kuyrukta beklemiyor. Vatandaşımız, orucunu açmak için sıra beklemeden ezanın okunmasını bekliyor" dedi.

“4 yılda 20 yıllık hizmet”

İftar alanında vatandaşlara seslenerek yaşanan birlikteliğin yapılan hizmetlerin ödülü olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz dev projelerle altın çağını yaşıyor. Geçtiğimiz süre zarfında hizmete giren Derebahçe Sosyal Tesislerimiz ve Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezinin yanı sıra yapımı devam eden Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesi, yeni belediye hizmet binamız ve Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezimiz ile gelecek 100 yılda hizmet sağlayacak projelerimiz var. Bunların yanında 62 çocuk parkı ve 12 halı sahayı gençlerimizin kullanımına sunmanın sevincini yaşıyoruz. Kısacası son 4 yılda 20 yıllık hizmet ettik" diye konuştu.