Erdoğan Tok, AK Parti’nin tarihi manifestosunu değerlendirdi

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi’nde açıkladığı Seçim Manifestosu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tarihi manifesto kararının Türkiye’nin yeni yol haritası olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 24 Haziran seçimlerinde kapı-kapı gezerek ülke üzerinde oynanan tüm oyunları bozacaklarını, Türkiye’nin ilerlemesinin önüne set koyanların, büyümesinin önüne engellemeye çalışanların bu barikatlarını yıkacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı ile birlik ve beraberlik anlayışının siyasete ve topluma yansıdığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, şunları söyledi:

“AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’nde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tarihi manifesto, 24 Haziran sonrası oluşacak yeni hükümet sistemiyle Türkiye’nin şahlanışıdır. Milleti ile ahitleşen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın erdem, irade ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracağının ilanını yaptı. Bizler de, ilçemizde ve şehrimizde bu ahide sadık kalarak tüm parti teşkilatımızla Samsun’dan en yüksek oyu almak için gece gündüz çalışacağız.”