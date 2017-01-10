Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 16:29

Erdoğan Tok: “Etnik ve mezhepsel provokasyonlara geçit vermeyin"

Erdoğan Tok: “Etnik ve mezhepsel provokasyonlara geçit vermeyin

10 Ocak 2017 16:29

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısını dikkate alarak, fitne ve provokasyonlara asla fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Gümüşhane Dernekler Federasyonu Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Dr. Mustafa Seven ve dernek yönetimi tarafından dernek binası önünde karşılanan Başkan Tok, hizmet ve projelerinden bahsetti.
Hemşeri derneklerinin Samsun için önemine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, tüm hemşeri derneklerinin birlik ve beraberlik içersinde Samsun’un ortak fayda ve menfaati etrafında kenetlenmesi gerektiğine işaret etti. Samsun’da yaşayan örf, adet, gelenek ve göreneklerini gelecek ayakta tutan hemşeri derneklerinin varlığını önemsediklerini kaydeden Başkan Erdoğan Tok, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hemşeri derneklerimize her zaman destek ve önem veriyoruz. Birlik ve beraberliği esas alarak başarılı işlere imza atan tüm hemşeri derneklerinin her zaman yanındayız. Kültür, örf, adet ve geleneklerinin yaşatılması için faaliyetlerini sürdüren hemşeri derneklerinin ‘Samsunluluk bilincine’ de sahip olmaları gerekmektedir. Hemşeri dernekleri herhangi bir siyasi tarafının temsilcisi olmadan yaşadığı şehre hizmet eden yöneticilere sahip çıkmalıdır" dedi.

“Etnik ve mezhepsel ayrımcılığa fırsat vermeyin”
Türkiye’nin büyümesini, istikrarını ve huzurunu bozmak isteyen şer güçlerin taşeron terör örgütleriyle üzerimize geldiklerini ifade eden Başkan Tok, “Toplumsal birlikteliğimizi bozmak, birlik ve beraberliğimizi kırmak için etnik ne mezhepsel senaryolarla aramıza nifak tohumu ekmeye çalışmaktalar. Yerelde tüm hemşeri derneklerimizle birlikte Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü hep birlikte olarak ülkemizin huzurunu bozmak isteyen dış güçlere en güzel cevabı 15 Temmuz’da olduğu gibi yine kardeşliğimiz ile birlik ve beraberliğimizle cevap vermeliyiz. Tarihimize baktığımızda ecdadımız, her daim bir arada olmuş, her zaman zorluklara beraber göğüs germiştir. Bizler de yine tarihimizi örnek alarak hareket etmeli, ülkemizin bütünlüğünü korumak için canla başla çalışmalıyız” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç