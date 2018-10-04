Erdoğan Tok: “Her işimizi heyecanla yapıyoruz”

Din Görevlileri Haftası sebebiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cami ve Din Görevlileri Buluşması İlkadım Belediyesi ev sahipliğinde Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

Programda konuşma yapan Başkan Erdoğan Tok, “Uzun yıllar sonra bir belediye başkanı olarak hamdolsun yeni cami yapmak bize nasip oldu. Yeni belediye hizmet binamızın yanına yaptığımız caminin yanı sıra kentimize manevi anlamda değer katacak Selçuklu mimarisi ile yaptığımız Cami ve Külliye ile hem inanç turizmine hem de hemşehrilerimizin manevi dünyalarına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Göz kamaştıran eser inşa ediyoruz”

Selçuklu mimarisiyle yapılan cami ve külliye hakkında da bilgi veren Başkan Tok, “Gelecek nesillerimize miras kalacak muazzamlıkta Karadeniz'in en görkemli cami ve külliyesini inşa ediyoruz. Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde 6,5 dönüm alan içerisinde deniz manzaralı ve yeşillikler içinde inşa ettiğimiz Karadeniz'in en büyük Cami ve Külliyesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Selçuklu mimarisi kullanılarak doğal taş ve ahşap malzemelerin kullanıldığı Camii ve Külliye, 5 bin kişilik cemaat kapasitesi, 200 araçlık otopark, toplantı salonları ve eğitim merkezleri ile dev bir eser olacak. Ahşap malzeme ve kesme taş kullanılarak Türkiye'ye örnek gösterilecek Camii ve Külliye'de bayanlar için ayrı abdest ve ibadet yerleri de düşünüldü. Şehre değer kazandırma adına büyük bir hizmet mücadelesi veriyoruz. Sadece vizyon yetmiyor, eyleme de geçmek gerek. Sadece yapmak yetmiyor, yaptıklarınızı anlatmanız ve kendinizi ifade etmeniz de gerekiyor. İlkadım Belediyesi olarak asli hizmetlerimizi en ince ayrıntısına kadar en mükemmel şekilde tamamlama gayretinde olduk” şeklinde konuştu.

“İmam, mahalleye iyilik getiren insan olmalı”

Din görevlilerinin sosyal yaşam içerisindeki önemine dikkat çeken Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, “İmamlarımız, dini görevlerinin yanı sıra toplumun da önder olarak kabul ettiği kimselerdir. Toplumla dinin kesişme noktasında son derece hayati ve saygın bir misyon ifa etmektedirler. Sizler, caminin dört duvarına hapsolmamalısınız. İmamlarımız, Peygamber makamını temsil gibi bir nitelik taşıdığını yüreğine sindirmeli, bunun heyecanını kuşanmalısınız. İmamlık, önüne düştüğü insanların sorumluluğunu omuzlarına yüklenendir. O makam vakar makamıdır. Arkasına duran insanlar, o makama çıkanla bir gönül kırıklığı içinde olmamalıdır. İmam, cemaatini yetiştirmeyi görev bilen insan demektir. İmam, mahalleye iyilik getiren insan olmalıdır” açıklamasında bulundu.