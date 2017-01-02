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02 Ocak 2017 17:25

Erdoğan Tok: “Kalleş oyunları, birlik ve beraberlikle bozacağız”

Erdoğan Tok: “Kalleş oyunları, birlik ve beraberlikle bozacağız”

02 Ocak 2017 17:25

Yeni yılın ilk meclis toplantısında terörü lanetleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 15 Temmuz’da Türkiye’ye diz çöktüremeyenlerin alçakça ve kalleşçe oyunlar sahnelediklerini, bu oyunların milletçe birlik ve beraberliğin korunarak bozulacağını söyledi.
İlkadım Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını Gazi Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleştirdi. 2017 yılına ait ilk toplantıda 4 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerini sırasıyla okunmasının ardından görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.
Yılın ilk meclis toplantısında gizli oylama ile Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Denetim Komisyon Üyeliğine AK Parti’den Refik Fikret Erdin, Uğur Etli, Şuayip Sayın, MHP’den Ümit Altundal ve Sezai Onaran oy çokluğuyla seçildi.
Teröre karşı birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği meclis toplantısında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Terörün dini, dili, ırkı, vatanı yoktur. Bu vahşeti işleyenleri lanetliyoruz” dedi.

“Provokasyonlara gelmeyelim”
Son zamanlarda artan terör olaylarına ve menfur saldırılara karşı ülke olarak birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Ülke içinde ve dışında milli birlik ve beraberliğimize kastedenlere, kurulan oyunlara karşı kararlı duruşumuzu göstermeliyiz. Provokasyonlara karşı uyanık olmalıyız. Sağ duyulu olmalıyız” diye konuştu.

“Güçlü Türkiye istemiyorlar”
Küresel şer odaklarının her türlü oyunlarını sahneye koyduklarını ifade eden Başkan Tok şöyle konuştu: “Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçmektedir. Türkiye üzerinde emelleri olan küresel güçler, ülkemizdeki istikrar ve güveni bozmaya çalışmaktadır. 15 Temmuz’da Türkiye’ye diz çöktüremeyenler, ekonomi ve menfur saldırılarla yıkmaya çalışmaktalar. Hedefleri ülkemizde kaos çıkartmak, gayeleri topraklarımızı bölmek, parçalamak. Orta Doğu’da güçlü bir Türkiye istemiyorlar. İslam ülkelerinde kan ve gözyaşı içerindeki mazlumların hamisi olan güçlü Türkiye’nin büyümesini istemiyorlar. Biz asırlardır necip bir millet olarak merhametin kaynağı olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Çağımızın yangını olan savaşların dinmesi ve yok edilmesi için el birliği ile çalışalım. Güçlü Türkiye’yi var edelim. Türkiye ne kadar güçlü olursa çevremizdeki ve yeryüzündeki mazlumların gözyaşı ve acısı dinecek. Birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Birbirimizi sevelim. El ele tutuşup Güçlü Türkiye ile dünyaya barışı ve huzuru getirelim."



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