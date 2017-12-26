Erdoğan Tok: “Sağlık konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz"

Kamu, kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretler gerçekleştiren Başkan Erdoğan Tok, Samsun’da sağlık camiasında yapılan atamalardan sonra bir dizi ziyaretler yaptı. Ziyaret turunda Başkan Tok, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Selami Arslan ve İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç’u ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

“Karadeniz’de tek ve önemli sağlık kentiyiz”

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin sonunda Başkan Tok, “Samsun, Karadeniz Bölgesi’nde sağlık hizmetleri yönünden merkez durumunda olup, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetinde markalaşmayı hedeflediği 20 şehirden biridir. 200’e yakın kamu ve özel sağlık kuruluşu, bölge eğitim araştırma hastanesi, Anadolu’nun ilk ilaç fabrikası, cerrahi aletler sektöründe dünyada 3. kümelenme merkezi vb. özellikleriyle Karadeniz Bölgesi’nin tek ve önemli sağlık kenti olan şehrimiz, yeni sağlık yatırımlarıyla ulusal ve uluslararası sağlık kenti olmaya adaydır. Yerel yönetimler olarak da bizlere düşen birinci görev bu başarıya katkı sağlamak için elimizden gelen desteği vermektir. Ben şimdiden İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapacakları çalışmalarda kendilerine başarılar diliyorum. Biz İlkadım Belediyesi olarak halkımızı ilgilendiren her alanda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Halkımızı ilgilendiren her konuda sizlerle birlikteyiz, bu yolu birlikte yürüyeceğiz ve hep birlikte çalışmalar yaparak güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.