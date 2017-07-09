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09 Temmuz 2017 18:53

Erdoğan Tok ve Çakır, Olimpiyat çağrısı yaptı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve olimpiyat maskotu Çakır, 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun’da yapılacak 23.

Erdoğan Tok ve Çakır, Olimpiyat çağrısı yaptı

09 Temmuz 2017 18:53

Yaz İşitme Engelliler Oyunları (Deaflympics) öncesinde İstiklal Caddesi’nde birlikte gezerek, vatandaşları olimpiyatları izlemeye davet etti.


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok Samsun’da 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Deaflympics’in önemine dikkat çekmek ve vatandaşların ilgisini arttırmak amacı ile 2017 maskotu ’Çakır’ ile Çiftlik Caddesinde İlkadımlılarla buluştu. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören etkinlikte Başkan Tok ve Çakır ile fotoğraf çektiren çok sayıda İlkadımlı böyle büyük bir organizasyonun Samsun’da yapılacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler.


Deaflympics 2017’nin tüm dünya tarafından takip edilecek önemli bir organizasyon olduğunu belirten Tok, “Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç öncülüğünde büyük bir organizasyona tüm Samsun olarak imza atacağız. Bu organizasyonda bizlerde yerel yöneticiler olarak misafirperverliğimizi göstermek adına alt yapımızı tamamlamış bulunuyoruz. Buradaki başarılı koordinasyon ülkemizin bundan sonraki spor etkinliklerinde önünün daha da açılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bizlerde bu bilinçle her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelerek burada yaşanan güzellikleri paylaşıyoruz. Birkaç gün önce Olimpiyat Meşalesi şehrimize ulaştı. Meşale Kent İlkadım olarak tüm Samsunlu kardeşlerimizle o meşaleyi en iyi şekilde taşıyacağımıza inanıyorum. Bu gün de Deaflympics 2017 maskotu ’Çakır’ ile Çiftlik Caddesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek şehrimizi kaplayan heyecanı sürdürmek istedik" dedi.


Olimpiyatlar, Samsun’da 12 gün boyunca sürecek.




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