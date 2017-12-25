Erge güven tazeledi

1984 yılında kurulan Samsun Kavaklılar Tanışma-Yardımlaşma ve Kültür Derneği Olağan Genel Kurulu, dernek salonunda gerçekleşti. 230 üyeli derneğin olağan genel kurulunda tek aday, mevcut başkan Ersin Erge yeniden başkan seçildi. Başkan Erge yaptığı konuşmasında, “Öncelikle aziz şehitlerimize, gazilerimize ve de rahmetli olmuş dernek başkanlarımıza, üyelerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Derneğimize hizmeti geçen herkese ama herkese ve de yönetim kurulumuzun gayretli çalışmalarına yürekten teşekkür ediyorum. Dünya kabuk değiştirirken, birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Gazi Atatürk’ün başladığı yerde her daim Samsunluluk bilinci ile hareket etmeliyiz. Türkiyemizi çağdaş medeniyet seviyelerinin üstüne götürmeliyiz. Dünya birden büyüktür demeliyiz. Bunu da çalışarak, üreterek yapabiliriz. Burada ürettiklerimiz sizlerin hizmetindedir. Gelecek neslindir. Sözü uzatmadan aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyorum. Tüm hemşehrilerimi sevgiyle saygıyla kucaklıyor; naçizane bendenize ve yönetim kuruluma güven verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Samsun Kavaklılar Derneği yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Ersin Erge, Prof. Dr. Necati Menek, Ebru Akal, Fırat Cenk, Seydamet Aker, Mehmet Tekeli, Mahir Töre, Serdar Eker, Abdullah Başar, Şahin Şahinkaya, Ömer Bekdemir ve Ahmetcan Artut.