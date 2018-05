“Şiirimizde Akımlar ve Üçüncü Yeni Şiir Hareketi” konulu söyleşide konuşan Ersin Erge; Türk şiir yaklaşımları ve anlayışları ışığında, katılımcıları geçmişten Cumhuriyet dönemi ve günümüze kadar uzanan bir yolculuğa çıkardı.

12 maddelik üçüncü yeni şiiri manifestosu

Program Ersin Erge’nin kısa öz geçmişinin sunulmasıyla başlarken sunumunda İkinci Yeni Şiiri’ni anlamsız bulduğunu belirten şair-yazar Erge, kendi yazdığı Üçüncü Yeni Şiir Hareketi’nin 12 maddelik manifestosunu katılımcılarla paylaştı. Söyleşisinde sahip olduğu şiir anlayışı doğrultusunda “anlamcı şiiri” savunan Erge “Şiir, has olmalıdır” diyerek Üçüncü Yeni Şiiri’nin yapısal özellikleri ve üslubunun detaylarını aktardı.

“Ulusal kültür-sanat bileşimi ile evrenselliğe varmalıyız”

Birleşmiş Milletler binasının duvarına Yunus Emre’nin şiirini nasıl yazdırttıklarının hikâyesini paylaşan şair-yazar Erge şiire bakışını “Şiir, duyguların dışa vurumunun en güzel ve en ahenkli ifade şekillerinden biri. Dilimizde bağlaçları kullanmadan şiir yazmak, Üçüncü Yeni Şiir Hareketimizin özelliklerindendir. Duygu, düşünce ve imgelerle kuracağımız şiirde estetik düzeyi en üstte tutalım ki has şiirin tadına varalım, yanı sıra da söze döktüklerimizi mantıksal süzgeçten geçirerek anlamlı şiirin evrenselliğine ulaşalım. Çünkü şiir ulusal sanatın çağrışımlı dilidir. Bu dilde hedef, evrenselliktir. Söz konusu çağdaş, anlamlı, has ve cana can katan şiirler için şairler, ‘benim evrenimdir’ diyebilirler. Bu da adına anlamlılık dediğim has şiirle mümkündür. Onun için ülkemizin tüm değerlerinin oluşumuyla ulusal kültür-sanat bileşimine varmalıyız ve bunu çağdaş yöntemlerle yapmalıyız. Nihayetinde de ulusal kültür-sanat bileşimi ile evrenselliğe varmalıyız” sözleriyle dile getirdi.

“Esinlenmem olaylara bağlı olarak gelişiyor”

Şiiri yazma deneyimlerini ve ilham kaynaklarına ilişkin ayrıntılara da değinen Erge bu sürece dair “İlhamın ne zaman geleceği belli olmayıp bu esinlenme olaylara bağlı olarak gelişiyor. Bende var olan ilham bilinçlenmem ve farkına varmamla ortaya çıkıyor. Kimi zaman dostlarla yapılan muhabbette geçen bir söz, kimi zaman yağan yağmurun çağrısı, kimi zaman da dinlenen bir şarkı şiirimin doğmasına vesile olabiliyor” ifadeleriyle anlattı.

Şiirsel ve edebî söyleşisiyle dikkatleri çeken şair-yazar ve yönetici Ersin Erge söyleşisinde ayrıca; “Tut ki” ve “Vardiya” adlı kitaplarından şiirleri kendine has üslubuyla seslendirirken katılımcı öğrencilere ve akademisyenlere de kitaplarını imzaladı. Erge, bununla birlikte öğrencilerin merak ettiği sorulara da açıklık getirdi.

Söyleşinin ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker adına Prof. Dr. Memduh Erkin ve Doç. Dr. Tarık Yazar, Ersin Erge’ye katılım ve katkısı için teşekkür belgesi takdim etti.