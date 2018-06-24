Erhan Usta: “Milletimiz meselenin idrakinde”

Artık kimin kazanacağının takdirini millet yapacaktır. Milletimiz de meselenin idrakinde” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, memleketi Samsun’da oy kullandı. Samsun Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde oy kullanma işleminin ardından gazetecilere konuşan Erhan Usta, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

Usta, “Oyumuzu kullandık. İnşallah milletimiz için hayırlı uğurlu olur. Bu seçimler önemli. Bu seçimler sadece Cumhurbaşkanı’nın seçilmesi ve Meclisin oluşturulması değil, bir sistemin de yürürlüğe gireceği bir seçim olduğu için önem veriyoruz. O yüzden inşallah milletimizin bu seçimlerden sonra alacağı kararlar ile yeni sistem tüm kurallarıyla işleyecek hale gelir. Kampanya sırasında pek çok şey söylenmiş olabilir ancak hiç kimse Türkiye’yi ben geriye götüreceğim şeklinde bir yolu tutmamalıdır. Artık kimin kazandığının takdirini millet yapacaktır. Biz canla başla çalıştık. Gerisini milletimiz bilir. Milletimiz de meselenin idrakinde. İnsanlarımızın rahat bir şekilde oylarını kullanması son derece önemlidir. Biz hep birlikte Türkiye’yiz ve birbirimizin tercihlerine de saygı duymak zorundayız. Bundan sonra milletimiz neyi takdir ettiyse onu kabul etmek zorundayız” diye konuştu.