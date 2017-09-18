Esen: “Bu yıl geçtiğimiz yıldan çok daha iyi olmak zorunda”

Dolayısıyla bu yıl geçtiğimiz yıldan çok daha iyi olmak zorunda” dedi.

18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Samsun’da yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, anıta çelenk sunuldu.

Törenin ardından konuşma yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “2017-2018 yeni eğitim ve öğretim yılının bugün ilk günü. Aynı zamanda bu hafta İlköğretim Haftası olarak da kutlanıyor. Şüphesiz her yeni başlangıç heyecan vericidir. Biz de yeni eğitim-öğretim yılında bu heyecanı paylaşıyoruz. Yaklaşık 244 bin 548 öğrencimiz ve okullarımızda görev yapan 18 bin öğretmenimizle bu heyecanı tüm ilimizle birlikte yaşıyoruz. Her başlangıç yeni amaçlar, yeni hedefler ve yeni ufuklar demek oluyor. Biz de tüm öğretim kadromuz ve okul yöneticilerimizle beraber yaz tatilini önümüzdeki yıl yapacağımız yeniliklere dönük olarak planlayarak geçirdik. Yeni döneme iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yıl geçtiğimiz yıldan çok daha iyi olmak zorunda. Tüm gayretimiz ve çabalarımız bu yöndedir” diye konuştu.