1900’lü yılların başlarında yaşayan dönemin hattatlarından Dedezade Hacı Hasan Hıfzı, Eshab-ı Kehf’in isimlerinin bulunduğu hat sanatı eseri hazırladı. Eser, tam 110 yıl sonra hiç bozulmadan günümüze kadar ulaştı. Samsun’da bir antikacı dükkanında sergilenen eser, son günlerde merak konusu oldu.

25 yıldır Samsun’da antikacılık yapan Nedim Genç, kendilerinde çok değerli bir hat sanatının bulunduğunu belirterek, "Bu hat sanatı Eshab-ı Kehf olarak bilinen 7 uyurların isminin yer aldığı eserdir. Dedezade Hacı Hasan Hıfzı tarafından yapılmış olup Hicri 1326 yılına aittir. Yani günümüze uyarladığımızda yaklaşık 110 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. Geçmişi hemen hemen Osmanlı dönemine kadar gitmektedir. Eshab-ı Kehf döneminin zalim hükümdarına baş kaldırarak tek Allah’a inanmış ve hükümdardan kaçarak bir mağaraya sığınan ve 300 yıl uykuya dalan kişilerdir. Her dinde adlarından bahsedilmektedir. Bu elimizde bulunan çok güzel bir değerdir. Bu eserin aslında ülkemizde kalmasını tercih ederim. Bu bize Samsun’da yaşayan soylu bir aileden ulaştı. Burada da çok ilgi gördü. Bunu değerini bilen kişiye satmayı düşünüyoruz. Fiyat olarak ise 5 ile 10 bin arasında bir fiyat düşünüyoruz" dedi.

"dinimizislam.com" isimli sitede yer alan bilgiye göre, Eshab-ı Kehf’in isimleri; Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş ve köpekleri Kıtmir’dir. Hazret-i İsa’dan sonra, din düşmanları çoğalıp, her tarafı fitne kapladığı zaman, Eshab-ı Kehf, sarayda görevli iken, dinlerini korumak için her şeylerini terk edip, Tarsus’taki mağaraya hicret ettiler. Eshab-ı Kehf’in bu şerefe kavuşmaları hicret ettikleri içindir.