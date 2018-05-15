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15 Mayıs 2018 14:43

Eşinden şikayetçi olmaya geldiği emniyette bayıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kadın, eşinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayet için geldiği emniyette baygınlık geçirdi.

Eşinden şikayetçi olmaya geldiği emniyette bayıldı

15 Mayıs 2018 14:43


Edinilen bilgiye göre, Sarıköy istikametinden Bafra istikametine otomobille seyir halinde olan B.G.(41), otomobilde bulunan eşi H.G. ile tartıştı. H.G’nin hareket halindeki otomobilin kapısını açıp inmeye kalkışması üzerine B.G. otomobili durdurdu. Araçtan inen H.G. sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı. Kadın, Bafra istikametine seyir halinde olan bir otomobilin önüne geçerek yardım istedi. Vatandaşlar tarafından olay yerinden alınan H.G. eşinden şikayetçi olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya getirildi. Asayiş Büroya getirilen H.G. burada sinir krizi geçirerek bayıldı. Bayılan kadın 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki eşine bakmaya gelen B.G., eşinin yolda birden bire tartışma başlattığını, kapıyı açarak inmek istemeye çalışması üzerine aracı durdurarak inmesini sağladığını, eşinin sinir ve şeker hastası olduğunu ve zaman zaman bu tür hareketlerde bulunduğunu söyledi.


B.G., eşinin şikayetçi olmasından dolayı polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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