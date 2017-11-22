’Eşine fuhuş yaptırmak’la suçlandı, ‘kötü davranmaktan’ tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. 55 yaşındaki A.K.’nin, ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşine para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edildi. A.K., karısının şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Ancak, A.K.’nin daha önce aynı karısına kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle hakkında tedbir kararı gereği tutuklanması talebiyle yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Samsun Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanan A.K., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.