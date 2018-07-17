Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 12:38

Eşiyle sorun yaşayan şahıs intihara teşebbüs etti

SAMSUN (İHA) – Samsun’da eşiyle sorun yaşadığı iddia edilen bir kişi, inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihara teşebbüs etti.

Eşiyle sorun yaşayan şahıs intihara teşebbüs etti

17 Temmuz 2018 12:38


Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle sorun yaşadığı ve alkollü olduğu iddia edilen Ali Y. (43), inşaat halinde bulunan bir binanın çatı katına çıktı. Çatıdan ilk olarak ayaklarını sarkıtan ve tehlikeli hareketlerde bulunan şahıs, çevredeki vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın önünde önlem alırken, polis çevredeki tedbirleri arttırdı. Olay yerine gelen müzakerecilerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları üzerine atlamaktan vazgeçen şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç