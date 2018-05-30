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30 Mayıs 2018 15:32

Eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanına darbeden müebbet hapis

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve darbeye teşebbüs suçundan yargılanan eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı ile Bot Komutanı yargılandıkları mahkemece "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanına darbeden müebbet hapis

30 Mayıs 2018 15:32


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer ile birlikte 13 rütbeli askerin yargılanması sona erdi. Albay Özer, duruşmaya tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, diğer sanıklar duruşmada hazır bulundu. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Albay Murat Özer ile Bot Komutanı Üsteğmen Ömer Binici "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Yüzbaşı Hüseyin Baş, Teğmen Murat Tuğrul Tekin, Astsubay Çavuş Halil Çiftçi, Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömür Yolcu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılırken, Astsubay Çavuş Mustafa Kesenek ise Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Albay Hakan Kaya, Kıdemli Yüzbaşı Mert Küçük, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tayfun Yılmaz, Astsubay Çavuş Furkan Kara ve Astsubay Çavuş Mehmet Çaycı ise beraat etti.




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