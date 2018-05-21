‘Eski Zaman Hikayesi’ Atakum’da sahnelendi

Ramazan ayı boyunca iftar ile sahur vakitleri arasında Atakumluların yanı sıra çevre il ve ilçelerden de vatandaşların buluşma noktası haline gelen Atakum Belediyesi Ramazan Sokağı, her akşam farklı eğlencelere ve sürpriz konuklara sahne oluyor. Etkinliklere binlerce vatandaşla birlikte katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, çocuklara Ramazan ayını sevdirdiklerini, büyüklere ise eski Ramazanları yaşattıklarını söyledi.

Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımızın, Ramazan ayının maneviyatını en güzel şekilde yaşamalarını, çocuklarımızın da Ramazan ayını sevmelerini önemsiyoruz. Bu önemden hareketle, Atakum Belediyesi olarak ilçemizde gerçekleştirdiğimiz mahalle iftarları buluşmaları ve Ramazan sokağı etkinlikleriyle Ramazan ayını dolu dolu geçiriyoruz. Her akşam farklı bir mahallemizde kurduğumuz dev sofralarda, vatandaşlarımızla birlikte oruçlarımızı açıyoruz. ’Ramazan Atakum’da güzeldir’ felsefesiyle, her akşam iftarın ardından Ramazan Sokağımızda, sahura kadar süren etkinliklerle, vatandaşlarımıza unutamayacakları bir Ramazan ayı yaşatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşları, Atakum Ramazan Sokağında gerçekleştirilen etkinliklere davet eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Her akşam iftar ile sahur saatleri arasında özel şovlar, gölge oyunları, geleneksel tiyatromuzun birbirinden güzel örnekleri, Atakum Ramazan Sokağında sahneleniyor. Sürpriz ünlü konuklar da belirli tarihlerde Atakumlu hemşehrilerimizle, Ramazan Sokağında buluşuyor. Bunların dışında alışveriş stantları, sivil toplum kuruluşlarının ve Atakum Belediyesinin hizmetlerinin anlatıldığı stantlar, yöresel ürün pazarları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu Atakum Belediyesi Ramazan Sokağına tüm hemşehrilerimiz davetlidir” şeklinde konuştu.