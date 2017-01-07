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07 Ocak 2017 11:35

Esnaf, 2016’da 55 milyondan fazla kredi kullandı

Esnaf, 2016’da 55 milyondan fazla kredi kullandı

07 Ocak 2017 11:35

Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, 2016 yılında 2 binden fazla esnafın 55 milyon TL’den fazla kredi kullandığını söyledi.
2016 yılını ve eli kulağında olan yeni faizsiz kredi müjdesini değerlendiren Başkan Metin Sinecek, “Sayın Başbakanımız kooperatifler aracılığıyla esnafa verilen 50 bin TL’lik faizsiz kredinin, şartları yerine getiren bütün esnaflara verileceğinin müjdeledi. Bu beyanat doğrultusunda sicil affıyla birlikte esnaflar rahat bir nefes alacak. Hem faizsiz kredi hem de sicil affı genelgesi Resmi Gazete’de yayınlanınca esnafa büyük bir müjde olacak. Bizler de esnaf ve sanatkarların bu faizsiz kredileri iyi kullanarak işlerini geliştirmesine yardımda bulunmak istiyoruz. Sıkışık günler geçiren esnaflar için aydınlık günlerin geleceğini umuyorum. Hiçbir esnafımız tedirgin olmasın, dükkan kapatmasın. Piyasadaki kötü şartlar bir algıdır. 2017’den beklentilerimiz büyük” dedi.

“2 binden fazla esnafımız bizden 55 milyon TL’den fazla kredi kullandı”
2 binden fazla esnafın faizli ve faizsiz olmak üzere 60 milyona yakın kredi kullandığını vurgulayan Sinecek, “2016 yılında verilen 30 bin TL faizsiz krediden sadece bizim kooperatifimiz 300 esnafa faizsiz kredi verdi. Türkiye genelinde en fazla faizsiz kredi veren kooperatiflerden birisi olduk. İnşallah 50 bin TL’lik faizsiz kredileri de Samsun’daki ihtiyacı olan tüm esnaflara kullandırmak istiyoruz. Yeni verilecek 50 bin TL’lik kredi de sayı sınırı olmayacak. Şartları yerine getiren tüm esnaflar bu faizsiz krediden faydalanabilecek. 2016 yılında Samsun’da bizim kooperatifimizden 300 esnaf faizsiz kredi kullandı. Yüzde 4-5 faizle verdiğimiz kredileri ise bin 700’den fazla esnafımız kullandı. 1 yılda 2 binden fazla esnafımız bizden 55 milyon TL’den fazla kredi kullandı. 2017 yılının tüm esnaflarımız ve ülkemiz adına daha güzel geçmesini umuyorum” diye konuştu.



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