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25 Mayıs 2018 10:12

Esnaf ve sanatkarlardan iftar

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından iftar verildi.

Esnaf ve sanatkarlardan iftar

25 Mayıs 2018 10:12


Belediye Kültür Merkezi bahçesinde verilen iftar yemeğine bin kişinin katıldığı belirtildi. İlahiler eşliğinde verilen iftarın ardından katılımcılara teşekkür konuşması yapan Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Şahin, birincisini verdikleri iftar yemeğini her yıl geleneksel hale getirmek istediklerini, iftar davetleri ile orucun daha anlam kazandığını, birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirterek davete katılan herkese teşekkür etti. Güzel bir organizasyonla gerçekleşen iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, esnaflar, şehit yakınları katıldı.


İftar sonrası topluca dua yapıldı.




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