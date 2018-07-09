Nihal Ergen, mezoterapinin tek başına seanslar halinde uygulandığı gibi, diğer tedavilere de eşlik edilebildiğini söyledi.

Mezoterapinin, her probleme özel olarak çözüm sunduğunu ifade eden FBM Tıp Merkezi Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nihal Ergen, haftalık ya da 15 günlük aralıklarla 4 ile 8 seans uygulandığını söyledi.

Somon DNA’nın yine bir mezoterapi yöntemi olduğunu belirten Dr. Ergen, "Hyalüronik asit ve somon balığı sütünden elde edilen bileşimin su tucu özelliğinden faydalanılmaktadır. Cilde kaybettiği nemi geri kazandırarak canlılık verir. Tek başına 15 gün aralıklarla 4 ile 5 seans uygulanabildiği gibi diğer tedavilere de kombine edilebilir" dedi.

PRP nedir hangi bölgelere uygulanır?

PRP’nin trombositten zengin serum anlamına gelen bir kısaltma olduğunu belirten Dr. Ergen, "Kişiden alınan belirli bir miktarda kanın özel kitler aracılığıyla santrifüjü sonucu elde edilir. Burada amaç trombositlerden salınan büyüme faktörlerinin doku yenilenmesi ve iyileştirmesinden yararlanmaktır. Yüzde ince kırışıklıkların azaltılmasına, renk tonunun eşitlenmesine ve gözenek sıkılaşmasına yardımcı olur. Saç dökülmelerinde tek başına ya da mezoterapi desteğiyle kullanıldığında oldukça etkilidir. Yapılacak tedaviye göre seans sayısı değişmekle beraber 15 günlük aralıklarla 3 ya da dört seans uygulanabilir. Diğer tedavilere de kombine edilebilir. Süre olarak yıllık bakım olarak tekrarlanmasında fayda vardır" diye konuştu.