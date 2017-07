Et üreticilerinden “ithal et” tepkisi

Et ithal edilmesi dışarıdan yapılan bir proje. Bu projeye bakanlığımızın alet olması bizi üzüyor” dedi.

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından Bafra Ziraat Odasında toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Samsun Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, “Ülkemizde et ithalatında canlı büyükbaş hayvanlarda yüzde 135 olan gümrük vergisi oranı yüzde 26’ya, büyükbaş hayvanların etinde yüzde 100 ile yüzde 225 arasında değişen gümrük vergisi oranları ise yüzde 40’a indirildi. Son günlerde hayvan ithalat ve et ithalatı nedeniyle ülke üreticilerinin bir tedirginlik içerisine girmesini bakanlık kendince bir başarı olarak görüyorsa evet, sanayici adına, ithalatçı lobisi adına dışarıdaki Avrupa tarımın ve dış ülkelerinin tarımının güçlenmesine adına doğru bir başarı olarak görüyorum. Bizim ülkemizdeki insanlarımız cefakar insanlar. Akşama kadar ahırlarda uğraşı zarara razı olarak ülkesi zarar etmesin, batmasın, dış ülkelere muhtaç olmasın diye bu kadar çalışırken, gözü kararmış bazı sanayicilerin et ithalatı yapması bizi hakikaten üzüyor, üzecektir de” diye konuştu.

“Bu ülkede üretim faaliyetlerine göre et pahalı değil”

“Bugün gelinen noktada gıdada sadece et pahalıymış gibi kıyamet kopartmaları bizi üzüyor” diyen Doğan şunları söyledi: “Bu ülkede üretim faaliyetlerine göre et pahalı değil. Bu söylemleri yapan oluşturan bir iki spekülatör zihniyet ithalatçılar bunun için zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Dışarıdan et ithal edilmesi için dışarıdan yapılan bir proje. Bu projeye bakanlığımızın alet olması bizi üzüyor. Cumhurbaşkanımız her konuda millileşmeye doğru seferberlik başlatmışken, milli tarım diye bir politika üreteceğiz diye sevinirken, bugün milli üreticiyi bitirmek, bitirecek duruma getirmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Bunun için bir an önce bu yanlıştan vazgeçip, kendi içerisindeki üretimi arttırarak, kendi üreticisini daha fazla destekleyerek üretimin arttıracağız. Böylelikle dışarıdan et ve dana ithal etmeyi bırakıp, dışarıya biz et, dana, hububat ihraç etmemiz durumuna gelmemiz gerekiyor. İddia ediyorum; et ithal edilsin hiçbir zaman bu üreticiye ve tüketiciye yansımayacak. Üreticiye şöyle yansıyacak: Zarar edecek, ahırlarını kapatacak. Tüketici de bugünkü aldığı fiyatın 1 lira aşağısına alamayacak. Bu geçmişte de aynısı yaşandı. 1995, 2005 ve 2010’larda yapılan ithalatta hangi tezgahtaki etin fiyatı 1 lira düştü. Düşmez. Sadece üreticinin fiyatı düşer. Üretici zarar eder, küstürülür. Daha fazla ithalata bağımlı hale gelmiş oluruz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz.”