"Etkili Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri" eğitimi başladı

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Etkili Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri" konulu meslek içi eğitim programı Samsun'da başladı.

Adalet Bakanlığında görev yapan tetkik hakimlerimizin katılımlarıyla bir otelde yapılan eğitim programı 3 gün sürecek. Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Program süresince önemli konuların anlatılacağını belirten Yavuz, "Meslekte önemli yerlere gelmiş bilgi ve tecrübeleriyle bizlere önemli katkılarda bulunacak olan değerli yargıtay üyelerimiz, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcımız ve bakanlığımız kıymetli hakimleri tarafından, henüz meslek hayatının başında olan siz değerli cumhuriyet savcılarımıza çok değerli aktarımlarda bulunulacaktır. Eğitimde; özel soruşturma usulüne tabi kişiler hakkında yürütülecek soruşturmalarda izlenecek; usuller, etkili soruşturmanın yürütülmesi, ifade alma ve sorgu yöntemleri, çapraz sorgu, yasak sorgu yöntemleri. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları ışığında etkili soruşturmanın genel ilkeleri, suçluların iadesi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar, Adalet Bakanlığının izni ve aracılığıyla yürütülmesi gereken soruşturmanın genel ilkeleri, adli istatistik ve veri girişine dair UYAP'a doğru eksiksiz ve zamanında veri girişinin önemi gibi konularda sunumlar yapılacaktır. Program sürecinde Başsavcılığımız tarafından siz değerli misafirlerimiz için Samsun ilimizin doğal ve tarihi güzelliklerinin gösterilmesi noktasında bir takım dinlendirici organizasyonlar da yapılmıştır. Arzu eden arkadaşlarımız bunlara iştirak edebilirler" dedi.

3 gün sürecek eğitim programında çeşitli konularda sunumlar yapılacak.