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Ev eşyası hırsızlığına 2 tutuklama

Samsun’da bir evden eşya çalınması olayıyla ilgili emlakçılık yapan 2 kardeş tutuklandı.

Samsun'da bir evden eşya çalınması olayıyla ilgili emlakçılık yapan 2 kardeş tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T.'nin evinden halı, çekyat, sandalye ve masa kamyona yüklenerek çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili emlak işi yaptıkları ileri sürülen Ö.A.(26) ve G.A.(36) adlı kardeşler ile ikinci el eşya alım satımı yapan Iraklı A.B.A.A.M.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kardeşler tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Irak uyruklu şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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