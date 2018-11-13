Ev eşyası hırsızlığına 3 gözaltı

Samsun'da bir evden eşya çalışması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T.'nin evinden halı, çekyat, sandalye ve masa kamyona yüklenerek çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili emlak işi yaptıkları ileri sürülen Ö.A.(26) ve G.A.(36) adlı kardeşler ile ikinci el eşya alım satımı yapan Iraklı A.B.A.A.M.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.