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05 Eylül 2018 15:43

Evden hırsızlık zanlısı genç kız kovalamaca sonucu yakalandı

Samsun’da girdiği evden hırsızlık yapıp kovalama sonucu yakalanan genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evden hırsızlık zanlısı genç kız kovalamaca sonucu yakalandı

05 Eylül 2018 15:43


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Binnaz Y.(18) adlı genç kız yine bir eve girip hırsızlık yapınca Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Binnaz Y.’nin ayrıca hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Binnaz Y., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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