Evinde 37,5 kilo esrar ele geçen yaşlı adam tutuklandı

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu çalışmalarda uyuşturucu madde temini ve satışı için kenevir bitkisi ektiği ve ikametinde yüklü miktarda esrar maddesi bulunduğu tespit edilen 63 yaşındaki Rasim I.’nın Çarşamba ilçesi Yukarı Donurlu Mahallesi’ndeki evine ve müştemilatına operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 37 kilo 500 gram esrar maddesiyle boyları 150 santim ile 300 santim arasında değişen uzunluklarda 83 kök dişi Hint keneviri bitkisi de ele geçirdi. Olayla ilgili Rasim I. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Rasim I., ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Rasim I., tutuklanarak cezaevine gönderildi.