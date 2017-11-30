Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 13:48

Evinde bonzai ele geçen genç tutuklandı

Samsun’da evinde bonzai adlı uyuşturucu ele geçen genç "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Evinde bonzai ele geçen genç tutuklandı

30 Kasım 2017 13:48


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu sattığı" bilgisini aldıkları E.D.’nin (30) evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 3 paket halinde satışa hazır yaklaşık 40 gram bonzai ele geçti. Gözaltına alınan E.D., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun kapalı Cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç