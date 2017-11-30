Evinde bonzai ele geçen genç tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu sattığı" bilgisini aldıkları E.D.’nin (30) evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 3 paket halinde satışa hazır yaklaşık 40 gram bonzai ele geçti. Gözaltına alınan E.D., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun kapalı Cezaevine gönderildi.