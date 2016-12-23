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23 Aralık 2016 13:44

Evinde çalıntı inşaat malzemesi ele geçen kadın gözaltına alındı

Evinde çalıntı inşaat malzemesi ele geçen kadın gözaltına alındı

23 Aralık 2016 13:44

Samsun’da evinde çalıntı inşaat malzemeleri ele geçen genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Mevlana Mahallesi’ndeki inşaattan 49 metrekare fayans, Esenevler Mahallesi’ndeki inşaattan 86 paket fayans ve Küçükkolpınar Mahallesi’ndeki iki ayrı inşaatının birinden 210 paket fayans, diğerinden de 120 paket fayans çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili inşaat sahipleri polise şikayette bulundu.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayına karışan kamyoneti park halinde ele geçirdi. Üzeri branda ile kapatılan kamyonette yapılan aramada ise çalıntı fayanslar bulundu. İlçe polisi söz konusu kamyonetin E.A.’ya ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada aynı şahsın Recep Tokur Polis Merkezi bölgesinde de yine inşaattan 27 adet laminat parke çaldığı ortaya çıktı.
Polisin kendisini aradığını öğrenen E.A. kayıplara karışırken, evinde yapılan aramada çalıntı inşaat malzemeleri ile 3 adet tabanca şarjörü ve 46 adet mermi ele geçti. Olayla ilgili E.A.’nin eşi S.A.(25) savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen S.A. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Kucağında bebeğiyle birlikte savcıya ifade veren S.A., serbest bırakıldı.
Polis olayla ilgili firarda olan E.A.’yı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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