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11 Ocak 2017 13:24

Evinde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Evinde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

11 Ocak 2017 13:24

Samsun’da evinde düşerek kafasını tahta kanepeye çarptığı ileri sürülen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Hamzalı Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Gür (73) uykudan uyandığı bir sırada yatağından kaktı. Bu sırada dengesini kaybederek düşen yaşlı adam kafasını tahta kanepeye çarptı. Çocukları tarafından özel otomobil ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılmak istenen Osman Gür’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Osman Gür’ün cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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